Club Brugge pakt na slappe eerste helft in extremis een punt op het veld van Eupen, videoref alweer bepalend

Leider Club Brugge is ontsnapt op het veld van Eupen. Club kwam na een onherkenbare eerste helft 2-0 achter, maar Dennis en Vormer behoedden hun team van een nederlaag. Al was er over de 2-2 wel veel te doen omdat de videoref tussenkwam.

De bekermatch met verlengingen tegen Zulte Waregem leek nog in de benen te zitten bij Club, want de start was erg matig. Club kreeg na nog geen minuut spelen een eerste waarschuwing. Tirpan zette zich goed door, Afif mikte voorlangs. Enkele minuten later was het wel bingo voor de rode lantaarn.

De vrijstaande Leye kopte een voorzet van Ocansey voorbij Butelle en Club was (alweer) op achtervolgen aangewezen. En het werd nog erger voor blauw-zwart. Tien minuten later stond ook de 2-0 op het bord. De mee opgeschoven Loties liet Butelle geen kans met zijn kopbal. Bovendien was die 2-0 tussenstand volledig gerechtvaardigd.

Club kon nauwelijks dreigen. Op het halfuur kwam er een eerste kansje, maar het schot van Nakamba ging ruim naast. Leko had genoeg gezien en greep in. Clasie kwam in de plek van de bleke Decarli en Club schakelde om naar een 4-3-3. En die zet leek te renderen, want Club kreeg steeds meer balbezit. Niet onlogisch ook, bij de thuisploeg waren ze blij met hun 2-0 voorsprong.

De 3-0 leek er aan te komen, want Visser wees naar de stip na een domme tackle van Nakamba. Maar de hoofdscheidsrechter kreeg in zijn oortje te horen dat de fout nét buiten de zestien was gebeurd. Geen penalty voor Eupen, wel een 2-0 voorsprong bij de rust.

Club moest in de tweede helft komen en deed dat ook. Leko wachtte ook niet lang om met Limbombe en Diaby zijn twee laatste troeven in de strijd te gooien. Het leverde behalve enkele afstandsschoten van Moraes en Limbombe weinig op.

Halverwege de tweede helft werd de aanhoudende druk dan toch beloond. Vormer bracht de bal hard voor doel en Dennis maakte zijn derde goal in vier dagen tijd. Club bleef de druk opvoeren. Vanaken had de kans op de gelijkmaker na een prima actie van Cools, maar de Limburger besloot een metertje over.

Videoref doet zijn werk

Aan de overkant was Eupen ook nog eens gevaarlijk. Amani werd richting Butelle gestuurd, maar zijn schot was totaal uit de richting. Club leek op een nederlaag af te stevenen, maar Dennis werd enkele minuten voor tijd onderuit getrapt in de zestien.

Visser gaf een penalty, maar raadpleegde uiteindelijk dan toch de videoref. De scheids legde dan toch de bal op de stip en Vormer nam die beslissing in dank aan. De Club-kapitein schoot de bal onhoudbaar voorbij Van Crombrugge en bezorgde de leider in de JPL dan toch een erg bevochten punt.