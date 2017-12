Clubfans van ontreddering naar opluchting: "Onwaarschijnlijk erg om te beleven" en "Zeer blij met gouden puntje!"

Foto: © photonews

Wat was er aan de hand met Club Brugge? De o zo autoritaire competitieleider keek na amper 18 minuten al tegen een 2-0 achterstand aan tegen rode lantaarn Eupen. Huh? Ja, u leest het goed. Blauw-zwart was onherkenbaar in een ondermaatse eerste helft, maar sleepte na rust nog een 2-2 uit de brand.

Op Twitter wisten de fans van Club dan ook niet wat ze zagen. Hoe is het mogelijk dat hun team zo stond te krasselen na die imponerende 40 op 48 en de felbevochten bekerkwalificatie in Waregem? Supporters van rivaliserende teams smulden dan weer van de gang van zaken in de barre Oostkantons. Eindelijk konden zij eens lachen.



Nog opvallend: de fans van Club bleven ondanks de vrij uitzichtloze situatie voor een leuke sfeer zorgen in Eupen. Minder enthousiast waren de West-Vlaamse fans echter over één keuze van Ivan Leko. Uiteindelijk evolueerde de vroege wanhoop en ontredding in het Brugse kamp nog richting late opluchting en (voorzichtige) blijdschap. Tot slot waren er ook criticasters die bedenkingen hadden bij enkele (belangrijke) beslissingen van ref Visser.

Als Clubsupporter is dit onwaarschijnlijk erg om te beleven. Niks of niemand had dit verwacht maar het is meer dan terecht! Op deze manier mag het 5-0 worden van mij, een Club supporter. #eupclu — Simoens Ferenc (@Fudgiefikken) December 3, 2017

En waarom kiesde gij voor De Bock ipv Anthony, Ivan? 🤔 #eupclu — Sara Dumarey (@Sara_Dumarey) December 3, 2017

Echt wel overduidelijk dat je met De Bock werkelijk niks bent in dit systeem. En wat een draak van een match speelt Cools? #djeezes #eupclu — Wim Stuer (@Tuur2903) December 3, 2017

Black Friday was echt een gemiste kans om #DeBock nu eens voor een prikje weg te geven... Brengt nu echt nooit eens iets bij. Wat een contrast met Limbombe! #clubbrugge #eupclu — Nico Vanhaelen (@NVanhael) December 3, 2017

#EupClu als er geen 20.000 man staat te roepen voor Brugge is het ook geen een topploeg. — Kristof huyghe (@Huyghe1Huyghe) December 3, 2017

2-0 achter en dan nog zo zingen, top support. Aan onze supporters ligt het duidelijk niet. #EupClu — Femke (@Femke_23) December 3, 2017

Er is er maar één op normaal niveau @BMechele44 #eupclu — Luc Delrue (@LucDelrue) December 3, 2017

Geen idee als ik nog zin heb om die 2 de helft aan te vatten , zie echt geen beterschap #eupclu — Olivier (@blauwzwartollie) December 3, 2017

Wat loopt De Bock daar eigenlijk te doen? #eupclu — Luc Delrue (@LucDelrue) December 3, 2017

Bende tamzakken!!!! @ClubBrugge Jullie geen zin om te voetballen? Zullen wij eens geen zin hebben om te komen supporteren!!! #EupClu — Vanhoutte Bram (@BramVanhoutte7) December 3, 2017

Dat zijn de matchen waar je de titel verliest #EupClu — Olivier Stubbe (@StubbeOlivier) December 3, 2017

Cools de laatste matchen toch minder bezig. #eupclu — Jerry Verhaegen (@jverhaegen) December 3, 2017

Zeer blij met dat gouden puntje. Schandalige eerste helft van Club, maar wel weer een betere tweede helft. #EupClu — Femke (@Femke_23) December 3, 2017

Tevreden mogen zijn met een puntje tegen de laatste in stand. Tis erg. Wel goeie 2de helft van Club #EupClu #wearebruges — Gregory Waelkens (@Gregorywaelkens) December 3, 2017

Maak van deze woorden een spreekwoord: oog, naald en kruipen. #EupClu — Dries Verhauwaert (@dverhauwaert) December 3, 2017

Oef oef oef, beter dan niks! 😅😅😅 #Eupclu — Frederik Himpe 🔵⚫️ (@Frederik_Himpe) December 3, 2017

#EupClu oef toch een punt gehaald. Vooraf niet gedacht dat ik hier tevreden mee ging zijn. — CarmenDV (@CarmenDV86) December 3, 2017

Met een beetje hulp van de scheidsrechters komen de blauwe er wel 🤔 #EUPCLU — Tibo Deprest (@Tibo_Deprest) December 3, 2017

#eupclu #club mag de scheids, nog maar eens, dankbaar zijn. Geen strafschop voor Eupen, wel cadeau voor Club. #cools ontsnapt nog maar es aan rood @belgianreferees om te janken — Ruudd (@Dolfie85) December 3, 2017

Da puntengewin op het einde van ne match van club brugge zal ni blijven duren.... #eupclu — de ghein davy (@degheindavy) December 3, 2017

#EupClu weeral word club niet gestraft 2 voetjes vooruit van Cools maar weer mag hij 90 min spelen 🤔 — jonasvansimpsen (@jonasvansimpsen) December 3, 2017