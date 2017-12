Sloveense scheidsrechter aangesteld voor duel van de laatste kans tegen Celtic, en die bracht Anderlecht vorige keer geen geluk

Dinsdagavond speelt Anderlecht het cruciale duel met Celtic Glasgow. De Brusselaars staan voor een schier onmogelijke opdracht: gaan winnen met minimum drie goals verschil in Schotland.

Ondertussen heeft de UEFA ook al een scheidsrechter aangeduid voor die wedstrijd. De Sloveen Matej Jug (37) moet de wedstrijd in goede banen leiden.

Geen geluksbrenger

Anderlecht heeft geen goede herinneringen aan Jug. In augustus 2016 floot hij de terugwedstrijd van de derde voorronde in de Champions League. Paarswit ging thuis met 0-2 onderuit tegen het Russische FK Rostov, nadat het in de heenwedstrijd 2-2 gelijkspeelde. Het betekende de uitschakeling voor de Brusselaars in de voorrondes van het miljoenenbal.