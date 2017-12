Enkele matchen in het water, één Flame komt wel in actie en wint ruime

Ook op zondag nog heel wat voetbal in diverse Europese competities. Daarbij ook nog enkele Belgian Red Flames in actie, al vielen er opnieuw wedstrijden in het water. Letterlijk.

In de Duitse Beker waren er flink wat wedstrijden die wél doorgingen, maar zowel het Wolfsburg van de geblesseerde Wullaert als het Jena van Odeurs kwamen niet in actie.

5-1

Wel in actie gekomen: Janice Cayman. Montpellier speelde een belangrijk duel in de Franse Ligue 1 en dat leverde een ruime overwinning op.

Blackstenius maakte er twee, ook Torrecilla, Léger en Gauvin wisten de netten bol te zetten voor een 5-1 overwinning.