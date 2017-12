Familie van getroffen Appie Nouri krijgt hartverwarmende award: "Ik zal fluisteren in z'n oor dat ze hem niet vergeten zijn"

Het blijft een hartverscheurend verhaal: Ajax-speler Abdelhak Nouri liep vorige zomer permanente hersenschade op na hartfalen en zal nooit meer kunnen voetballen. Gelukkig zijn ze hem in Nederland, en bij deze ook bij ons, nog niet vergeten.

De familie Nouri kreeg de 'Hart Onder De Riem Award' uit de handen van ex-international Khalid Boulahrouz. "Zie het als erkenning en steun, dat heel Nederland aan jullie denkt, dat je niet denkt dat wij jullie zijn vergeten", zei hij bij de uitreiking.

De acceptatie is er, het gemis blijft wel

Abderrahim Nouri, de broer van Appie, nam de prijs in ontvangst. "Bedankt voor jullie gebeden en jullie steun. Ik zal deze aan Abdelhak overhandigen en fluisteren in z'n oor dat ze hem niet vergeten zijn."

Hij gaf nadien nog een reactie aan AT5. "Je begint eraan te wennen. Het is een onderdeel van je leven. De acceptatie is er, het gemis blijft wel", zei hij. "Mensen blijven aan hem denken, ook na vijf maanden. Dat is iets moois, iets positiefs."