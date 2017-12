Genk-TD De Condé is niet mals voor de spelers: "Niet de nederlaag, maar de manier waarop komt héél zwaar aan"

KRC Genk stond zaterdagavond na één helft tegen KV Mechelen al 0-3 in het krijt. Van die grote achterstand herstelden de Limburgers niet meer.

De Genkse ziekenboeg is momenteel aardig gevuld, maar technisch directeur Dimitri De Condé wees na de uitermate zwakke eerste periode ook naar de gebrekkig mentaliteit van de spelers.

Hoofden laten hangen

"We speelden een schandalige eerste helft", vond De Condé. "Niet de nederlaag, maar de manier waarop we de eerste helft betwistten komt heel zwaar aan. We moeten als ploeg beter leren omgaan met een vroege achterstand."

"De spelers lieten de hoofden hangen, met het gekende resultaat. Als dat niet gebeurt, verliezen we waarschijnlijk niet."

