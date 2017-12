Vreugde na Mechelse driepunter: "We hebben allemaal voor de spiegel gestaan"

Foto: © photonews

Niets dan lachende gezichten bij KV Mechelen zaterdagavond. De winst en de drie punten tegen KRC Genk deden bijzonder veel deugd.

Zo ook bij Glenn Claes. "We speelden misschien wel onze beste eerste helft, zowat alles lukte. We vonden elkaar heel vlot in de combinaties." En zo stond er een droge 3-0 op het scorebord tijdens de pauze.

"We proberen natuurlijk elke week, maar nu resulteerde het in een overwinning." Toch werd het nog eventjes warm voor KV Mechelen toen Genk naderde tot 3-2. "De tweede helft was lastig. Zij zetten hoog druk en op bepaalde momenten kwamen wij er niet veel meer uit."

We hebben de koppen bij elkaar gestoken - Glenn Claes

En zo kan kunnen de troepen van coach Jankovic stilaan weer naar boven beginnen kijken. "We hebben allemaal voor de spiegel gestaan en de koppen bij elkaar gestoken. We wisten dat het beter moest en we hebben de laatste weken vechtlust getoond."