Van der Bruggen met twee assists op een akker: "Die bal misbotst en plots staat er iemand alleen voor de goal"

Foto: © photonews

Hannes Van der Bruggen was na de 4-1 overwinning van KV Kortrijk tegen Waasland-Beveren in een opperbeste stemming, vandaar het grapje in de titel. De middenvelder slaagde erin om op een barslecht veld twee mooie assists af te leveren.

We waren benieuwd hoe hij dat voor elkaar kreeg. "Die bal misbotst gewoon en zo zet ik iemand alleen voor doel", lachte Van der Bruggen. "Neen, we wisten dat er ruimte in de rug van de Beverse defensie lag."

"Bij 0-0 stonden ze al hoog en bij 2-0 gingen ze nog hoger staan. Dat doelpunt van Ajagun zette ons meteen op rozen en Idir kon samen met Teddy op snelheid voor gevaar zorgen."

Andere ploegen moeten opnieuw schrik krijgen om hier te komen -Hannes Van der Bruggen

De kapitein kruipt met KV Kortrijk dankzij twee thuisoverwinningen in competitie en eentje in de Beker uit het dal. "Het wordt tijd dat we die thuisreputatie opnieuw opbouwen. Andere ploegen moeten opnieuw schrik krijgen om hier te komen spelen."

De vele doelpunten, elf in drie thuiswedstrijden, zijn het bewijs dat het goed draait bij KVK. "We zijn ook een aanvallende ploeg, met voorin veel kwaliteiten. Dat beginnen we te tonen."