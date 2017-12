Onyekuru en de gebrekkige efficiëntie van Anderlecht: "Geen enkel probleem"

Na de bekeruitschakeling tegen Standard wist Anderlecht zich te herpakken met een zege tegen Lokeren. Dat deden ze met één doelpuntje verschil... en dat hadden ze voor een groot deel aan zichzelf te wijten.

Zeker op het einde van de match had Anderlecht nog drie, vier doelpunten kunnen en eigenlijk moeten maken. Maar Henry Onyekuru, de maker van de winning goal, maakt zich geen zorgen.

"Klopt, we hebben inderdaad de kansen gehad voor meer goals", reageerde Onyekuru na de match. "Dat is voetbal. We hebben twee keer gescoord én gewonnen. Dat is nog steeds het belangrijkste."

"Ik zie geen enkel probleem", gaat hij verder. "Tegen Kortrijk hebben we er wel veel gemaakt en misschien doen we dat in de volgende match weer."

Dat zal ook moeten als ze hun waterkansje op de derde plaats in de Champions League tegen Celtic willen verzilveren. "We zullen ons best doen: 90 minuten lang vechten en zien waar we uitkomen", besluit Onyekuru.