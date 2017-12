Hoe snel het kan keren voor Gent: "Denk niet dat we die tien punten op Zulte Waregem ooit nog zullen inhalen"

Foto: © photonews

Hoe het kan lopen: tijdens de heenwedstrijd tussen Zulte Waregem en Gent in de Ghelamco Arena was Essevee nog een ploeg in een hausse en de Buffalo's een ploeg in een dal. Hein Vanhaezebrouck was er nog trainer, Gent werd op tien(!) punten achterstand gezet. Maar het kan snel verkeren ...

Ondertussen staat AA Gent namelijk al boven Zulte Waregem. "Ik denk niet dat we die tien punten op Zulte Waregem ooit nog gaan inhalen", klonk het onheilspellend bij Hein Vanhaezebrouck eerder dit seizoen.

Maar het kan dus verkeren, want de Buffalo's staan ondertussen dus al boven Essevee. Onder Yves Vanderhaeghe gaat het heel goed met de Gentenaars, al blijft Zulte Waregem een zwart beest voor het team. "Maar dat Europees verhaal zal hen vermoeien", besefte Mitrovic vooraf al.

Bij Essevee zijn er bovendien nog steeds heel wat spelers geblesseerd. Olayinka - de huurling van Gent - is er niet bij, net als De Mets, Jensen en Derijck. In elke linie dus iemand niet van de partij, al is Sammy Bossut sinds een week terug én sterk aan het keepen.

De selectie van Gent van zijn kant blinkt van de gezondheid stilaan, want steeds meer mensen komen terug uit de ziekenboeg. Een extra opsteker voor het team van Yves Vanderhaeghe, dat het nu ook eens wil klaarmaken aan de Gaverbeek.