Trotse voorzitter De Witte blijft kritisch en nuchter: "Zag nog niet het Gent dat ik wil zien" en "Ik ga me geen tweede keer laten vangen"

Foto: © Photonews

"Het kan verkeren", zei Bredero ooit. En voorwaar: AA Gent is na een dramatische start helemaal uit de startblokken geschoten en staat plots zelfs al in de top-6. Voorzitter De Witte is fier, maar wil niet te hard van stapel lopen. "Dat heb ik voor de start van het seizoen al gedaan."

Fier was de voorzitter van de Buffalo's zeker en vast: "Het geeft een ongelooflijk goed gevoel om nu in die top-6 te staan voor het eerst dit seizoen, zeker als je ziet vanwaar we komen. We stonden op een bepaald moment bijna op de laatste plaats, nu staan we op de vijfde plaats: dat is enorm."

"Onze coach is goed werk aan het verrichten, voor hem ben ik ook heel blij. De spelers voelen zich beter in hun vel. Toch is er nog veel werk aan de winkel, want dit is nog niet het Gent dat ik wil zien. Ik wil nog vloeiender voetbal zien, betere combinaties en meer doelkansen", bleef De Witte wel kritisch.

Ben ook heel blij voor de coach

En eens in de top-6 lonkt misschien toch opnieuw meer? "Neen, ik droom niet van meer. Ik heb me voor het seizoen al een beetje vergaloppeerd en ga dat zeker geen tweede keer doen", kon hij er wel om lachen. "We gaan nu eerst gewoon proberen play-off 1 te halen en dan gaan we wel zien. Ik ga die fout niet meer maken, we moeten blij zijn met wat we hebben."

De voorzitter zag Essevee niet zijn beste voetbal bovenhalen: "Ik heb niet gezien wat ik van hen gewoon ben. Misschien zat de zware match tegen Club Brugge van donderdag bij hen nog in de benen. Voorin misten ze misschien ook wel Olayinka. Een meevaller voor ons dat hij er niet bij was. Ik zag hem liever niet tegen ons spelen", besloot de voorzitter over zijn huurling.