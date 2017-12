Ivan Leko hard voor zijn team: "Het was dramatisch. Ik wilde eigenlijk 8 spelers wisselen"

Foto: © photonews

Het was even verschieten voor Club Brugge. Na amper 20 minuten spelen stond de leider in de Jupiler Pro League 2-0 in het krijt tegen hekkensluiter Eupen. In de tweede helft kwam Club toch nog op gelijke hoogte. Trainer Ivan Leko was boos na de match.

Leko was niet te spreken over de eerste helft van zijn team. "Dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen", wond Leko er geen doekjes om. "Het was dramatisch. Eigenlijk zijn er geen excuses. Natuurlijk was er de bekermatch van donderdag tegen Zulte Waregem en het moeilijke veld. Maar dat inroepen zou betekenen dat we slechte verliezers zijn."

Na een halfuur greep de Club-coach al in. Clasie kwam in de plaats van Decarli en Club stapte af van de 3-5-2. "Het probleem was niet onze linkerflank. We waren allemaal aan het slapen. Ik wilde na twintig minuten spelen acht spelers wisselen. Enkel Mechele en onze kapitein (Vormer, red.) mochten blijven staan. Het had bij de rust misschien wel 3-0 of 4-0 kunnen staan."

"Dit was mijn slechtste gevoel als trainer van Club Brugge"

"In de tweede helft zijn we dan toch beginnen te voetballen. We waren agressiever en kregen meer kansen. Bij een topclub ben je maar zo goed als je tijdens je laatste wedstrijd was. Uiteindelijk was dit nog wel een correct resultaat. Al hebben we vooral twee punten verloren. Chapeau ook aan Eupen. Ze hadden een prima tactiek tegen ons."

"Wat ik tegen de spelers zei tegen de rust? Moeilijk te zeggen. Mijn lichaamstaal sprak genoeg. Ik ben nog steeds kwaad. Dit was mijn slechtste gevoel als trainer van Club Brugge. Club staat voor één team en 'no sweat no glory', maar er was geen mentaliteit. We moeten meer respect voor dit shirt tonen", besloot Leko.