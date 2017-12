José Mourinho is lyrisch: "Ik zei hem dat ik de beste doelman ter wereld heb gezien"

Manchester United boekte zaterdag een prestigieuze zege bij Arsenal (1-3). Na afloop was coach José Mourinho enorm te spreken over het werk van zijn sluitstuk David De Gea.

De Spaanse goalie pakte uit met maar liefst veertien reddingen en had op die manier een groot aandeel in de zege. "Ik heb hem gezegd dat ik vandaag (gisteren, red.) de beste doelman ter wereld heb gezien", verkondigde Mourinho bij BT Sport. "We hadden hem nodig en hij stond er."

Ook de rest van de ploeg kreeg een pluim van The Special One. "Ik weet niet hoe ik het in het Engels moet omschrijven. Mijn spelers waren fantastisch, verbazingwekkend."

Valencia en Lingard (2x) namen de United-goals voor hun rekening. Lacazette scoorde tussendoor voor The Gunners.