Goesting spat ervan af bij Saief: "Ik wil erbij zijn, in élke match"

Na een vervelende blessure is Kenny Saief opnieuw voetballer. De polyvalente flankspeler van AA Gent vierde tegen Moeskroen en Lokeren zijn retour bij de Buffalo's. En of hij er zin in heeft.

"Ik voel me beter en beter, het hangt van de coach af of ik al een match kan starten of niet", opende Kenny Saief. "Maar ik moet het stap voor stap doen en nu niet gaan springen", besefte hij snel.

Toch kriebelt het. "Natúúrlijk wil je elke match spelen, of het nu in de reguliere competitie of in de play-offs is. Ik wil mijn minuten maken, we hebben die punten nu nodig om die playoffs te halen. Ik wil erbij zijn, in die belangrijke matchen."

Wat de coach ook beslist, ik zal er blij mee zijn -Kenny Saief

Tijdens zijn afwezigheid veranderde er wel het een en ander bij AA Gent. Weg is Hein Vanhaezebrouck en het systeem met drie achterin. Saief nam daar vaak de hele linkerflank voor zijn rekening. Dat zit er nu niet meteen in.

"Iedere positie die ik toegewezen krijg, doe ik aan honderd procent. Bij Hein was het meestal links, maar ik speelde ook op rechts of op de tien. Het maakt mij niet uit waar ik zal spelen. Ik doe mijn best en geef me honderd procent om elke wedstrijd te winnen. Wat de coach ook beslist, ik zal er blij mee zijn."