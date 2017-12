Leider Club Brugge kan een uitstekende zaak doen op bezoek bij de hekkensluiter

Foto: © photonews

Club Brugge gaat zondagavond om 18 uur op bezoek bij KAS Eupen. De leider in de Jupiler Pro League kan na het puntenverlies van Charleroi een uitstekende zaak doen en de nummer twee op acht punten zetten.

Met Eupen en Club Brugge nemen de hekkensluiter en de leider in de competitie het tegen elkaar op. Rode lantaarn Eupen kan de drie punten wat goed gebruiken, want de Panda's staan na de winst van KV Mechelen tegen Genk op vijf punten van de voorlaatste in de stand.

Na een 1 op 15 is er dringend nood aan puntengewin bij de ploeg van Claude Makelélé, want het begint er heel benauwd uit te zien voor Eupen met 10 punten uit 16 wedstrijden.

Club Brugge heeft er dan weer een prima week opzitten. Na winst in de laatste minuten tegen Zulte Waregem werd er opnieuw tegen de West-Vlaamse fusieploeg gewonnen in de Beker van België. Al hadden de manschappen van Ivan Leko daar wel verlengingen voor nodig. De mentale weerbaarheid was opnieuw indrukwekkend. Club kwam weer eens terug van een achterstand.

Benieuwd wat Leko met zijn 'doelmannenprobleem' zal doen. Wellicht krijgt Butelle opnieuw het vertrouwen van de Kroaat. Horvath zit dan weer niet in de selectie voor de verste verplaatsing van het seizoen.

De selectie van Club Brugge: Butelle, Hubert, Teunckens, Cools, Palacios, Poulain, Decarli, Mechele, Denswil, De Bock, Simons, Clasie, Nakamba, Vormer, Vanlerberghe, Vanaken, Wesley, Limbombe, Dennis, Diaby