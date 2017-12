Wie doet Lierse nog wat? Kloof met de concurrentie is na amper 4 speeldagen al gigantisch

Foto: © photonews

De strijd om de eerste periodetitel in de Proximus League was razend spannend. In de terugronde steekt echter één club voorlopig met kop en schouders boven de rest uit.

Lierse rijdt met 12 op 12 een foutloos parcours, terwijl de concurrenten al verschillende steken lieten vallen. Periodekampioen Beerschot Wilrijk boekte vrijdag tegen Roeselare pas zijn eerste overwinning van de return, terwijl Cercle Brugge zaterdag niet verder kwam dan een 2-2-gelijkspel tegen Union Saint-Gilloise.

De kloof tussen Lierse en zijn concurrenten is na vier speeldagen al danig opgelopen. De hoop rust nu op Oud-Heverlee Leuven, dat Tubeke zondagmiddag nog ontvangt, om de strijd om de tweede periodetitel spannend te houden.