Na recente Genkse 0 op 6: "Probleem ligt niet bij Stuivenberg"

Foto: © Photonews

Albert Stuivenberg lijkt de Genkse motor maar niet op volle toeren te kunnen laten draaien. Ook na de recente 0 op 6 kan de Nederlander nog rekenen op de steun binnen de club.

Na de 0-2 tegen Standard ging Genk ook onderuit op het veld van KV Mechelen en lijkt play-off 1 weer wat verder weg. De Condé zoekt de oorzaak niet bij de coach. "De trainer heeft gezegd dat hij voor de spiegel zal staan, maar daar ligt het probleem niet", benadrukt de technisch directeur.

De oefenmeester is niet gediend door de vele blessures. Onder meer Heynen en Berge zijn out. "Wij spelen zonder verdedigende middenvelder en daar heeft KV Mechelen gebruik van gemaakt. We moeten matchen winnen en op dit moment slagen we daar niet in."

"We staan nog achter onze coach", vertelt ook Siebe Schrijvers. "Iedereen heeft kunnen zien hoe we in de tweede helft nog gevochten hebben. We moeten allemaal in de spiegel kijken en zelf verbeteren."