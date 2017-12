Eredivisie: doelpuntenfestival in Twente-Ajax (mét trefzekere Kluivert Junior), Feyenoord rukt verder op in stand na zege tegen Vitesse

Foto: Twitter

In Nederland zijn we dit weekend reeds toe aan speeldag 14. PSV is autoritair leider met een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Ajax.

De Amsterdammers wisten dus meteen wat hen te doen stond. Ze konden zich geen puntenverlies veroorloven tegen Twente. Ajax begon goed aan de partij en mocht de rust ingaan met een 0-2 voorsprong door twee vrijetrapdoelpunten van Lasse Schöne. Thesker bracht met twee doelpunten de scorebordjes weer gelijk. Tien munten voor tijd leek Justin Kluivert (vorige week nog de grote held met een hattrick) de Amsterdammers de volle buit te bezorgen in Enschede. Boere (ex-AA Gent) beslistte daar echter anders over en zorgde in extremis nog voor de 3-3.

Feyenoord boekte een zuinige 1-0 overwinning tegen Vitesse, tegenstander van Zulte-Waregem in de Europa League. De huidige landskampioen schuift daardoor op naar de vijfde plaats, na een zes op zes. Willem II - Heracles, met vier Belgen op het veld, eindigde op 3-1.

Voorsprong van 10 punten?

Door het puntenverlies van Ajax kan PSV 10 punten uitlopen mits winst zondagmiddag (14u30) tegen thuis tegen Sparta Rotterdam. Verder staan zondagmiddag ook nog Roda JC-Heerenveen en NAC Breda- Excelsior op het programma.