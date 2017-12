Gemiste penalty breekt OH Leuven zuur op, bij (leider) Lierse kijken ze geamuseerd toe

Foto: © photonews

De tweede periode in 1B lijkt een kolfje naar de hand van Lierse te gaan worden. Okay, het is natuurlijk nog vroeg, maar 'De Pallieters' zagen vandaag hoe dichtste achtervolger OH Leuven thuis tegen Tubeke niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. Het verschil na vier speeldagen bedraagt al 6 punten.

Het begon nochtans goed voor de Leuvenaars, die na 34 minuten konden profiteren van een owngoal van Ba. Net voor de koffiepauze mocht Nikola Storm de voorsprong verdubbelen vanop de stip, maar de huurling van Club Brugge faalde.



Wie het niet afmaakt, wordt vaak pijnlijk koud gepakt en dat was ook aan Den Dreef het geval: oude bekende Tshimanga (ex-Genk) gaf een penalty cadeau en Stevance nam het geschenk met veel plezier in ontvangst. 1-1 en daar bleef het ook bij.



OH Leuven speelt voor de tweede week op rij gelijk en ziet leider Lierse, dat gisteren met 1-0 won van Cercle Brugge, al 6 punten uitlopen. 12 stuks versus 6.