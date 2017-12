Opluchting en een pluim voor elke Mechelaar: "200 % voor gegaan"

Foto: © photonews

Wat een sfeertje in het AFAS-stadion zaterdagavond. De opluchting bij KV Mechelen was bijzonder groot na het laatste fluitsignaal want het was nog bibberen tot de slotseconden.

KV Mechelen pakte drie enorm belangrijke punten tegen Racing Genk. Coach Jankovic strooide na afloop van de partij met complimentjes. "We stonden voor de rust al 3-0 voor en dat had vooral te maken met de snelheid van Bandé en de efficiëntie van Pedersen."

Maar het ganse team kreeg een pluim van de coach. "We hebben vechtlust getoond. Iedereen wilde er 200% voor gaan. Dit zijn gouden punten voor KV Mechelen."

Zo moeten we altijd proberen te voetballen - Edin Cocalic

"Dit doet deugd. Het geeft een heel goed gevoel", lachte Cocalic in de mixed zone. "We hebben op deze wedstrijd gewacht na de uitschakeling in de beker."

En of Mechelen zijn revanche beet heeft. "Die snelle goal gaf ons een boost. Ik vond onze eerste helft echt heel goed, de balcirculatie was uitstekend. Zo moeten we altijd proberen te voetballen."