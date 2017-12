Keulen-trainer Stöger moet het gelag betalen na 3 op 42

FC Köln, de rode lantaarn van de Bundesliga, heeft zijn oefenmeester Peter Stöger ontslagen. Keulen is aan desastreus seizoen bezig en staat allerlaatste met 3 puntjes.

Gisteren haalde Köln nog een knap 2-2 gelijkspel op het veld van Schalke 04. Het mocht echter niet baten voor Stöger. De coach moet ophoepelen door de tegenvallende resultaten dit seizoen.

De 51-jarige Oostenrijker is al van 2013 actief bij Keulen. Hij realiseerde de promotie naar de hoogste klasse en een eerste Europees ticket in 25 jaar. Hij had nog een contract tot 2020, maar dit wordt nu voortijdig verbroken.

Ruthenbeck neemt over ad-interim

Stefan Ruthenbeck, de trainer van de U19, is trainer ad-interim tot de winterstop. Stöger is na Andries Jonker (VfL Wolfsburg), Carlo Ancelotti (Bayern München) en Alexander Nouri (Werder Bremen) al de vierde coach die zijn ontslagbrief kreeg in de Bundesliga.