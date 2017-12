Anderlecht is gewaarschuwd! Celtic verpulvert Motherwell met 5-1 en is helemaal klaar voor komst paars-wit

Alles of niks dinsdag voor Anderlecht, dat in de Champions League nog één ultieme kans krijgt om zich te verzekeren van Europees voetbal na de winterbreak. Het zal overmorgen moeten gebeuren op het veld van Celtic en 'The Bhoys' van Brendan Rodgers hebben alvast het nodige vertrouwen getankt.

De Schotse landskampioen verpulverde gisteren Motherwell met 5-1, nochtans de nummer vijf in de Premiership. Grote uitblinker bij de autoritaire leider in de Schotse competitie, die nu al zeven punten voorsprong telt op grote stadsrivaal Glasgow Rangers, was Odsonne Édouard.



Het 19-jarige goudhaantje uit de jeugdopleiding van PSG tekende voor een hattrick en verving zo met verve de geblesseerde sterspeler Moussa Dembélé. Die sukkelt met de enkel en is onzeker voor de CL-clash met Anderlecht van overmorgen. Ook James Forrest was overigens goed bij schot, de Schotse winger legde er twee in het mandje.