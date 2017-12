🎥 Hoffenheim-speler gaat Rooney achterna met geweldige lobbalgoal vanop 40 meter

Foto: photonews

Hoffenheim maakte zaterdagavond gehakt van RB Leipzig. De huidige nummer vijf in de Bundesliga legde er 4 in het mandje tegen de vicekampioen.

Serge Gnabry nam twee goals voor zijn rekening, maar vooral zijn tweede goal was van een ongeziene schoonheid. De Duitse vleugelspeler lobde de bal met heel veel gevoel vanop 40 meter over de doelman van RB Salzburg. Een goal die ongetwijfeld een serieuze kandidaat is voor goal van het jaar in Duitsland.