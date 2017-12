Sinan Bolat penaltyheld voor Antwerp: "Ik verontschuldig me bij de Standard-fans, ook al hoeft dat niet"

Foto: © photonews

Ooit kopte Sinan Bolat de Standard-fans naar een delirium in de Champions League. Zondagmiddag pakte de Turkse Belg in de slotminuten een strafschop voor Antwerp tégen zijn ex-club.

Standard kreeg in de slotminuten een penalty cadeau van arbiter Bart Vertenten. "Dat gevoel had ik ook", vertelde Bolat na afloop. "Ik denk dat de scheidsrechter wat onder druk stond door de fans en onze strafschop eerder in de match."

Bolat ontpopte zich tot held door Orlando Sa van een tweede goal te houden. "Ik dook naar de hoek, en gelukkig volgde Sa mijn voorbeeld. Ik verontschuldig me bij de Standard-fans, ook al hoeft dat eigenlijk niet. Maar ik zag dat enkele supporters kwaad reageerden."

De periode die ik hier beleefde, is voor het leven

Toch was het weerzien tussen de aanhang van de Rouches en Bolat hartelijk. "Ik heb nog steeds veel respect voor de Standard-fans, en ik denk dat dat wederzijds is. De periode die ik hier beleefde, is voor het leven. Nu keep ik echter voor Antwerp. De manier waarop we hier een punt meegraaiden, is een droom."