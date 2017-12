Still, voortaan weer T2, waant zich met Lierse nog niet zegezeker: "Het is te vroeg om daaraan te denken"

Terwijl de concurrenten met de punten blijven morsen, dendert Lierse voort in de Proximus League. De Pallieters bouwden al een aardige kloof uit op hun reeksgenoten.

Tegen het noodlijdende Westerlo hield Lierse zaterdag de punten thuis. "Westerlo heeft de laatste weken en zelfs maanden heel wat pech gehad. Het is zeker geen slechte ploeg en ze hadden in het begin kunnen scoren", kijkt trainer Will Still, die weer T2 werd, op de website van de Proximus League terug op de overwinning.

"We stonden niet scherp genoeg, maar herpakten ons nadien wel. Na de 1-0 speelden we de match goed uit. Na de pauze konden we de score verdubbelen en voetbalden we tot op het einde met veel maturiteit."

Met goed gevoel de winterstop in

Oud-Heverlee Leuven moet winnen van Tubeke om de kloof met Lierse op 4 punten te houden. De andere ploegen lijken al uitgeteld voor periodewinst. "Toch is het nog veel te vroeg om aan die periodetitel te denken", vindt Still. "Voor ons is Union nu het belangrijkste en daarna wordt het zaak om met een goed gevoel de winterstop in te gaan. Wat er nadien gebeurt, zien we dan wel."