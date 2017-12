De Roeck panikeert niet na de Truiense 3 op 15: "Je mag niet vergeten dat we in totaal al 26 punten pakten"

STVV speelde zaterdag tegen Moeskroen 1-1 gelijk. De laatste keer dat de Truienaars nog konden winden, was tegen de Henegouwers, vijf wedstrijden geleden.

Tel er ook de bekeruitschakeling in Oostende bij, en dan weet je dat Sint-Truiden in een mindere periode zit. Toch panikeert trainer Jonas De Roeck niet.

Uiteraard kijkt iedereen naar onze laatste matchen, daarin verdienden we meer

"Die 3 op 15 is er, maar je mag niet vergeten dat we in totaal al 26 punten pakten. Uiteraard kijkt iedereen naar onze laatste matchen, daarin verdienden we meer."

"Tegen Moeskroen kregen we kansen om te winnen, alleen zit het de jongste weken wat tegen. Het was mentaal belangrijk om met een goed resultaat terug te keren. Daar moeten we op voortbouwen."