Supporters Club Brugge maakten wel érg veel indruk aan de Gaverbeek, Ivan Leko reageert op gezangen

Foto: © photonews

Waren er in de beginweken van Ivan Leko bij Club Brugge nog wat twijfels vanuit de fanbasis, dan is dat nu helemaal omgeslagen. Iedereen is gek van de coach, en dat lieten ze in de Beker van België bij Zulte Waregem duidelijk merken.

Het uitvak zat afgeladen vol, er zaten ernaast zelfs nog enkele honderden fans van Club Brugge. De regen, de koude en de sneeuw deerden hen allerminst.

Integendeel zelfs: steeds luider begonnen ze doorheen de wedstrijd te roepen, waarbij ze zelfs de thuisfans een paar keer stil kregen. Uniek aan de Gaverbeek wat blauw-zwart bracht naast de lijnen. Meer dan tien minuten lang zongen ze voor hun coach.

De coach zelf? Die neemt het met de glimlach op: "Ik ben trots dat de supporters zo voor de club leven en het vertrouwen hebben. Ze geloven in wat we doen."

"Het is belangrijk dat iedereen nu mee is in ons verhaal, dat is heel belangrijk", aldus nog Ivan Leko. "Die appreciatie doet echt deugd, heel mooi om te horen."