Supporters Essevee hekelen tegen AA Gent de fans van Club Brugge én politie met duidelijke boodschap

Zulte Waregem en AA Gent sluiten speeldag 17 in de Jupiler Pro League af. Maar bij de supporters zat het bekertreffen tegen Club Brugge hen nog hoog. En dat had niet eens met de nederlaag tegen blauw-zwart te maken.

We hadden het donderdag ook al opgemerkt, want ernaast kijken was niet echt mogelijk: er zaten bijzonder veel uitsupporters van Club Brugge in de thuisvakken.

Uitsupporters in thuisvakken

In totaal waren het er honderden, waaronder ook een heel aantal in de familietribune van Zulte Waregem. Enkele supporters van Essevee voelden zich daardoor onveilig, maar echt ingrijpen werd er op zondag niet gedaan.

Reden genoeg voor de supporters van Zulte Waregem om tijdens de wedstrijd tegen AA Gent met een duidelijk statement te komen op een spandoek in het sfeervak van de tribune. "Bezoekers in thuisvakken, supporters op hun ongemakken. Politie grijpt niet in, eigen fans pesten zijn ze beter in", stond er te lezen.