Vertonghen na slechte reeks Tottenham: "In deze fase van het seizoen is dat het belangrijkste"

Zaterdag speelde Tottenham slechts 1-1 gelijk tegen Watford. Van zijn laatste 4 wedstrijden in de Premier League kon de ploeg uit Londen er geen enkele winnen. De druk begint stilaan toe te nemen, beseft ook Rode Duivel Jan Vertonghen.

Het was die andere Belg, Christian Kabasele, die Watford op voorsprong bracht. Son kon voor de rust nog wel gelijkmaken, maar een overwinning zat er niet meer in voor Tottenham. The Spurs zijn de laatste weken niet goed bezig in de eigen competitie en de druk neemt stilaan toe nadat ze zijn teruggezakt naar de 6de plaats in het klassement.

Voor elkaar gevochten

Rode Duivel Jan Vertonghen na de match tegen Watford tegenover Sky Sports: "We moeten terug beginnen te winnen, dat weten we. De druk zal nu ook wel wat beginnen toenemen."

"Nu wilden we ook winnen en zelfs met tien man deden we het bijlange niet slecht. We hebben laten zien dat we voor elkaar willen vechten en in deze fase van het seizoen is dat het belangrijkste", besloot Vertonghen.