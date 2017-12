Ook discussie als videoref juiste beslissingen maakt: "Iedere wedstrijd zou dat moeten hebben"

Foto: © photonews

Zoals elk weekend is de videoref een groot gespreksonderwerp. Dat is deze keer niet anders. Op een positieve manier, want hij kon enkele foute beslissingen rechtzetten, maar dat heeft een keerzijde.

Zondag werd Lawrence Visser twee keer juist bijgestaan door de videoref: Eupen kreeg een strafschop niet, Club Brugge kreeg er wel één. Zonder de hulp van de beelden was deze match bijna zeker niet op 2-2 geëindigd.

Alles of niets

"Ze moeten wedstrijden uitkiezen voor de videoref en iedereen komt wel aan de beurt, maar vandaag maakt het echt wel een wereld van verschil", besefte Geert De Vlieger na het bekijken van de beelden op Sports Late Night.

Toeschouwers schreeuwden 'competitievervalsing' van de daken, omdat élke match er een zou moeten hebben. "We hebben dat al zo dikwijls gezegd", zei Marc Degryse. "Als er een videoref was voor Club Brugge tegen Waasland-Beveren, dan hadden zij drie penalty's gekregen. Iedere wedstrijd zou dat moeten hebben", vond hij ook.