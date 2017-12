Club-spelers unaniem over de videoref: "Dennis zijn kop lag er bijna af" en "Dikke pluim voor de videoref"

Foto: © photonews

De videoref deed twee keer zijn werk in het 2-2 gelijkspel tussen Eupen en Club Brugge. Twee keer werd een fase van Club - overigens terecht - in het voordeel van blauw-zwart gefloten na raadpleging van de videoref.

Net voor de rust kreeg Eupen dan toch geen strafschop na een tackle van Nakamba nét buiten de zestien. In het slot van de wedstrijd keerde Visser op zijn beslissing terug en gaf hij Club dan toch een penalty na een fout op Dennis. Vormer bedankte en scoorde de 2-2. Twee keer een correcte tussenkomst van de videoref.

"Voor mij was een terechte penalty", zei aanvoerder Ruud Vormer achteraf. "Dennis zijn kop lag er bijna af. Logisch dat hij dan even gaat kijken", aldus de middenvelder.

"Als het blijft verbeteren, is het goed voor iedereen"

"Uiteindelijk is dit wel gerechtvaardigd", vulde zijn landgenoot en invaller Jordy Clasie aan. "Ik zag dat die Eupen-speler bij de tackle van Nakamba buiten de zestien werd geraakt, maar er in viel. En ook de penalty was meer dan duidelijk. Uiteindelijk is het wel het eerlijkste om zo'n systeem te gebruiken."

Het slotwoord was voor verdediger Brandon Mechele. "Die fase tegen ons was op het randje, maar volgens mij was die penalty wel duidelijk", klonk het. "Een dikke pluim voor de videoref deze keer. Als het blijft verbeteren, is het goed voor iedereen."