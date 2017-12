Seizoensrevelatie Waasland-Beveren likt wonden: "Slecht in het spel, nergens in de duels"

Na amper acht minuten stond er in Kortrijk tegen Waasland-Beveren al een 2-0 op het bord. Niet het beste begin als je aan de verkeerde kant van die score zit.

"Die start heeft ons alleszins niet geholpen", zuchtte centrale verdediger Rudy Camacho achteraf. "Er zijn geen excuses voor, ook niet het terrein. Het was een catastrofe, dat veld, maar Kortrijk kon er wél vier keer op scoren."

De match 'zonder'

"In het spel waren we slecht, in de duels waren we nergens. Dit was een match 'zonder'." Zonder al wat nodig is om een wedstrijd te winnen op het hoogste niveau, dus.

"Er was ook een gebrek aan concentratie, als je zo snel twee doelpunten slikt,..." De verdediging ging niet vrijuit, zeker bij het tweede doelpunt van KV Kortrijk.

Het is lastig, we slikken veel goals en scoren amper -Rudy Camacho

"Het was een lange bal, de speler kwam van rechts en ik dacht dat mijn ploegmaats hem gingen volgen. Dat gebeurde niet en ik kon er misschien ook beter tussenkomen." De kopjes gingen naar beneden bij Waasland-Beveren aan het einde van de match. Nochtans begon het seizoen zo goed.

"Het is lastig voor ons momenteel, we slikken veel goals en we scoren zelf amper. We moeten opnieuw naar die vorm van het begin van het seizoen, want toen bewezen we dat we het kunnen. We mogen niet gaan denken dat we door die goeie start een grote club zijn, en opnieuw hard werken."