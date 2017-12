Wie stopt Genk en OH Leuven?

Foto: © ladiesgenk/davyrietbergen

In tweede nationale B van het vrouwenvoetbal zijn de B-elftallen van Racing Genk en OH Leuven aan geweldige reeksen bezig. Dat bewezen ze ook deze week opnieuw. Wat is er aan te doen? Bitter weinig, zo blijkt.

De Genk Ladies hadden geen kind aan Moldavo B en pakten de wedstrijd meteen in handen. Uiteindelijk wisten ze acht keer te scoren tegen de bezoekers uit Mol.

Achtklappers

Ook OH Leuven maakte acht doelpunten, deze keer op bezoek bij Esperanza Pelt. En zo staat Genk nog steeds aan de leiding met 33 op 33 en volgt OHL op twee punten.

Sterrebeek is het nieuwe nummer drie op elf punten, KV Mechelen is vierde na een nederlaag in een erg mistig Chastre.

