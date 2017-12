Yana Daniëls scoort opnieuw, kwartfinales Engelse beker plots binnen handbereik

Foto: © photonews

In Engeland stond er op zaterdagavond een belangrijk duel op het programma in de Engelse WSL Cup. Bristol speelde daarin zijn laatste troeven uit.

Na een 3 op 9 in de groepsfase was het voor Bristol City duidelijk: winnen tegen Brighton & Hove Albion was een must om nog aanspraak te kunnen maken op de top-2 in de groep.

Doelpunt Daniëls

Uiteindelijk wonnen de Vixens in eigen huis knap met 3-0. Yana Daniëls scoorde, net als Kerkdijk en Hemp. Ook Julie Biesmans mocht in de basis beginnen.

In de stand heeft Bristol nu voorlopig de tweede plaats te strikken. Als Chelsea aanstaande woensdag ook zijn vierde wedstrijd wint van Tottenham, dan gaat het team als tweede mee naar de kwartfinales.