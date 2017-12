Vanderhaeghe ziet voordeel door vermoeidheid bij Essevee: "Ik wou zelf naar huis, maar vond het niet erg dat er verlengingen waren"

Foto: © photonews

120 minuten de kou verbijten op een enorm zwaar veld tegen een lastige tegenstander. Een slechtere voorbereiding op een wedstrijd drie dagen later, kan je je amper inbeelden. Het is bittere realiteit voor Zulte Waregem.

"Ik ben er niet triest om", aldus Yves Vanderhaeghe, coach van tegenstander Gent. "Ik was aanwezig en wou zelf naar huis, maar toch was ik tevreden dat het 2-2 was. Er waren een aantal spelers die al bij het begin van de verlengingen moeilijk door konden spelen. Het zal zijn impact hebben."

Ook het veld zal nog niet gerecupereerd zijn. "Dat zal zeker niet opgelost zijn. We zitten in een periode waar er inderdaad veel regen is gevallen tot zelfs sneeuw. Gisteren (donderdag, nvdr.) was het écht op de limiet om daarop te spelen, de bal bleef vaak hangen."

Als je denkt aan tiki-taka op zo'n veld, ben je verkeerd bezig -Yves Vanderhaeghe

"Je moet je speelstijl daaraan aanpassen. Als je denkt te kunnen combineren of tiki-taka te spelen, dan ben je verkeerd bezig. Je moet de omstandigheden bekijken en zien wat je ermee kan doen. We proberen altijd de voetballende oplossing te vinden, maar als het blijft regenen mogen ze de bal al eens naar voren knallen."