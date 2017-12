🎥 Beelden uit tribune bewijzen dat niets Sa Pinto raakte: "Natte broek, geen gebroken been"

Veel opvallende verhalen in de afgelopen week, maar Sa Pinto staat toch wel bijzonder hoog in dat lijstje. Zijn fratsen in de beker tegen Anderlecht... Dat zal hij nog lang mogen horen.

Ricardo Sa Pinto ging tijdens de Clasico op het veld liggen. Naar eigen zeggen omdat hij bekogeld werd door supporters, maar uit beelden bleek achteraf dat er enkel een bekertje bier náást hem landde.

Slecht toneel van Sa Pinto - Marc Degryse

"Ik ben blij dat die beelden zijn opgedoken", zei analist Marc Degryse in Sports Late Night. "Zijn broek was nat, daarom moet je niet op het veld gaan liggen en doen alsof je been gebroken is."

"Hij zal wel voor de geschillencommissie komen en dan zullen deze beelden ook wel gebruikt worden. Dit was gewoon slecht toneel van Sa Pinto", klonk het.

Dit is het filmpje dat elke twijfel deed verdwijnen: