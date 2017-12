Buffalo's hadden nog rekening openstaan met Essevee: "Toen voelde ik voor het eerst kritiek van de fans"

Foto: © photonews

Het kan verkeren. AA Gent staat na 17 speeldagen opnieuw in de top-6 van het klassement. En dan te zeggen dat het er na de heenwedstrijd tegen Zulte Waregem nog zo vies uitzag. De ene 0-1 is overduidelijk de andere niet.

We schrijven speeldag 8, op zondagnamiddag in de Ghelamco Arena. AA Gent verliest onder Hein Vanhaezebrouck roemloos met 0-1 van een uitgekookt Zulte Waregem. Saponjic scoorde al snel, het middenveld van de Buffalo's bakte er niets van.

Andrijasevic, Verstraete en Esiti zijn de kinderen van de rekening met een driedubbele wissel in minuut 56. "Toen voelde ik voor het eerst de kritiek van de fans", aldus Anderson Esiti daarover nu. "Ik ging boos naar huis en wilde dat rechtzetten." Waarvan akte, want hij speelde een dijk van een match aan de Gaverbeek - "Jammer van mijn uitsluiting."

Ook goed: Brecht Dejaegere, op 24 september nog de invaller voor Esiti, nu samen met de Nigeriaan heersend op het middenveld. "Het loopt gewoon goed voor ons momenteel. We hadden alles goed onder controle en hadden wel wat mogelijkheden, maar laten het na de score uit te diepen. Iedereen voelt zich prima onder Vanderhaeghe, hij geeft iedereen een zekere vrijheid en dat rendeert."

En dus lijkt het de coach die dé man is van de Buffalo's, want ook voorzitter De Witte sprak zich al positief uit over de nieuwe roerganger. "Neen, het heeft niets met de coach te maken", bleef Vanderhaeghe zelf rustig. "Gent had weinig vertrouwen en ik kon beginnen met een zege en zo is het vertrouwen teruggekomen."