"Sorry dat we wat later zijn, merci om onze stoel vrij te houden in play-off 1"

Foto: © photonews

AA Gent staat opnieuw waar het thuishoort, met name in play-off 1. 'De Buffalo's leken na een rampzalige seizoensstart onder (ex-)coach Hein Vanhaezebrouck helemaal verloren voor de top-6, maar zie: een straffe reeks onder Yves Vanderhaeghe later is 'La Gantoise' helemaal back in business.

Met een 0-1 zege op het veld van het krasselende Zulte Waregem profiteerde blauw-wit optimaal van het puntenverlies van RC Genk, Standard, STVV en Antwerp. De kampioen van 2015 is samen met Anderlecht de winnaar van het weekend. Sinds de 2-1 nederlaag op het veld van Charleroi pakte Gent zelfs een feilloze 12 op 12.



In geen tijd opgeklommen van de grijze regionen van het klassement naar een knappe vijfde stek, het zorgt alleen maar voor lachende gezichten in de Ghelamco Arena. En dat ze binnen de club van Ivan De Witte en Michel Louwagie in hun nopjes zijn, bleek gisteravond ook op Twitter: