Engels analist ziet mogelijkheden tegen België: "Blijft een vraagteken"

Vrijdag werd er geloot voor het WK in Rusland. Hierbij werden België en Engeland in dezelfde groep ondergebracht en over het kanaal kijken ze reikhalzend uit naar het duel tegen de Rode Duivels.

Een mooi affiche is het, België tegen Engeland in groep G. Bij de Engelsen kijken ze enorm hard uit naar het duel, mede vanwege de vele Rode Duivels die in de Premier League actief zijn.

Engels analist Glenn Hoddle ziet enorm veel kwaliteiten bij de Belgen: ""Hazard en De Bruyne behoren bij de drie beste spelers in de Premier League. Hazard is de beste in het dribbelen van spelers, De Bruyne heeft de beste pass."

Met ook nog Kompany, Courtois, Alderweireld, Lukaku, Mertens en vele anderen, mag België bij de favorieten gerekend worden", aldus Hoddle tegenover The Daily Mail.

Vragen bij mentale sterkte

Echter ziet de ex-bondscoach ook mogelijkheden voor de Three Lions: "Hun mentale sterkte blijft een vraagteken wanneer ze onder druk staan. Ze hebben zoveel sterspelers die vinden dat zij op het veld moeten staan, maar hoe zullen zij reageren wanneer Roberto Martinez hen naast de ploeg zet om het evenwicht te bewaren?"