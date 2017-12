Anderlecht heeft nood aan efficiëntie in Glasgow - maar welke rol zal Teodorczyk daarin spelen?

Dinsdag staat Anderlecht voor de allerlaatste kans in de Champions League. Uiterst moeilijk, maar niet onmogelijk. Na de zege in Lokeren blikten we met Sven Kums vooruit op de avond in Glasgow.

"Vertrouwen opdoen? Dat heeft weinig met deze wedstrijd te maken", begint Kums. "We weten allemaal dat het moeilijk gaat worden, maar we hebben nog een kleine kans en die gaan we proberen grijpen."

Om door te stoten moet RSCA met vier goal verschil winnen tegen Celtic. "Het zal aan efficiëntie liggen. We hebben daar al een hele Champions League-campagne moeite mee, maar nu is het in die laatste wedstrijd aan ons om het tegendeel te bewijzen", zegt hij.

Teodorczyk moet wakker schieten

Efficiëntie: heb je daar geen goalgetter voor nodig? Teodorczyk staat ondertussen al bijna twee maanden droog en telt amper drie doelpunten in totaal. "Het belangrijkste voor hem is om nog eens te scoren. Misschien is hij dan terug vertrokken", hoopt zijn ploegmaat.

"Voor mij moet hij zelfs niet elke match scoren. Wel blijven werken voor de ploeg, en dat doet hij volgens mij ook", aldus Kums.

Een spits die niet scoort kan al eens kwaad worden

We probeerden - net als een zestal andere journalisten - in de Lokerse mixed zone nog een reactie van Lukasz Teodorczyk zelf te horen. Maar meer dan een kwade blik kon er niet vanaf. De Pool is duidelijk op de hoogte van wat er allemaal over hem gezegd en geschreven wordt...