Straf! Antwerp wisselde geen enkele keer op punt bij Standard vast te houden: "Fysiek de evenknie van Standard"

Antwerp graaide zondagnamiddag een punt mee bij Standard (1-1). Opvallend: coach Laszlo Bölöni wisselde zijn basisploeg geen enkele keer.

Groot was onze verbazing toen Antwerp in minuut 85, voor de gemiste penalty van de Rouches, nog steeds met dezelfde ploeg op het veld stond. Bölöni gooide niet nog gauw enkele wisselspelers in de strijd om seconden te pikken. De Roemeense veldheer hield vast aan zijn basisopstelling.

"Tijdens de wedstrijd moest ik er ook aan denken", vertelde Geoffry Hairemans na afloop. "Maar we stonden goed in de tweede helft. En een invaller moest zich hoe dan ook aanpassen aan het ritme van de match."

Voor die fysieke sterkte hebben we maanden gewerkt - Faris Haroun

"Een match beëindigen zonder wissels gebeurt niet vaak", pikte Faris Haroun in. "Tegen een fysiek sterk Standard lieten we zien dat ook wij conditioneel top zijn. Zelfs op het einde kregen we geen last van een dipje. Hier hebben we de voorbije maanden hard voor gewerkt."

Assistent-trainer Wim De Decker gaf wat uitleg bij de tactische keuze. "Net voor de 1-1 twijfelden we even om te wisselen. We hadden enkele scenario's in ons hoofd om het team dat tikkeltje extra te geven. Na onze penaltygoal vonden we een vervanging om tijd te rekken niet nodig. We behielden het vertrouwen in de elf die op het veld stonden."