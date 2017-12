Wesley Sonck laat zich in Nederland uit over de 9,5 miljoen voor Bandé: "Ik heb geen 'wow'-gevoel, dat bedrag is absurd"

Foto: © photonews

Een som van 9,5 miljoen euro. Dat is het bedrag dat Ajax op tafel wil leggen voor KV Mechelen-uitblinker Hassane Bandé. De 19-jarige aanvaller uit Burkina Faso groeide in geen tijd uit tot een sensatie in de Jupiler Pro League.

De interesse van de Ajacieden in Bandé is concreet. De Mechelen-speler werd namelijk al gespot in het Jaz-hotel, naast de Johan Cruijf ArenA van Ajax. (Lees HIER verder) Wesley Sonck, die zelf nog bij de Nederlandse topclub voetbalde, reageerde bij Voetbal International op de belangstelling.

"Ik was verrast over de interesse en over de som die Ajax wil neertellen. Hij had het nochtans wat moeilijk in het begin van het seizoen. Maar dat heeft hij rechtgezet. Hij maakt makkelijk een doelpunt. Het is een jongen met talent, de vraag is hoe hij zich gaat ontwikkelen."

Makkelijker in Nederland

"Als Ajax zoiets doet, dan zien ze er potentieel in. Dat heeft Bandé zeker. Het is makkelijker in Nederland te voetballen dan in België. Of hij een buitenspeler is waarvan ik zeg: 'wow'? Neen, dat heb ik bij geen enkele buitenspeler hier. Dan speel je niet meer in België. Ik zou eerder spreken van 'talentvol'."

Ook over de 9,5 miljoen euro heeft Sonck een mening. "Tegenwoordig maken ze twee doelpunten en is hij 10 miljoen waard. Dat is echt niet normaal. Het loopt de spuigaten uit", besluit de analist.