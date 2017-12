Bekommernis op alle velden: Club Brugge grijpt na afgelopen weekend mogelijk vroegtijdig in

Koning winter was de voorbije dagen in het land en dat had ook zijn impact op het profvoetbal. Bij Club Brugge denkt men erover na om in te grijpen.

Blauw-zwart was normaal van plan om pas na de laatste speeldag van dit jaar, op 27 december, een evaluatie te maken van de grasmat op jan Breydel. Maar afgelopen zaterdag lag het terrein tijdens de match tussen buur Cercle Brugge en Union Saint-Gilloise er bijzonder slecht bij.

De mat die dateert van 2015 is aan vervanging toe, alleen is de vraag wanneer er een nieuw exemplaar in de plaats komt. Vorige keer financierde Club het veld samen met de stad Brugge. Die wil nu echter niet meer bijleggen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Vermoedelijk steken de buren van groen-zwart via het kapitaalkrachtige AS Monaco wel een handje toe. Ook bij de andere eersteklassers is de staat van het veld dezer dagen een discussiepunt.