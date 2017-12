Club Brugge 45 minuten lang onherkenbaar tegen Eupen: "Het was een kleine schande"

Club Brugge boog in de tweede helft een 2-0 achterstand om naar een gelijkspel tegen Eupen. Brandon Mechele vond de manier waarop zijn ploeg de eerste helft speelde een echte schande.

De leider in de competitie was helemaal nergens voor de pauze. "Na de eerste helft mogen we tevreden zijn met een punt", zei Mechele achteraf. "Het was een kleine schande dat we zo'n eerste helft gespeeld hebben."

"We hebben goed gereageerd in de tweede helft. We hadden zelfs nog kansen om te winnen. Een gelijkspel is misschien wel een logische uitslag voor beide teams", aldus de centrale verdediger.

Bekermatch tegen Zulte Waregem

Een verklaring had Mechele niet voor die zwakke prestatie van Club. "We mogen die bekermatch (tegen Zulte Waregem, red.) niet als excuus gebruiken. We kwamen overal een stapje te laat, verloren veel duels en speelden te traag. In de tweede helft was het totaal het tegenovergestelde. Fysiek waren we dus in orde."