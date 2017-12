Chelsea moet vrezen voor vertrek Thibaut Courtois én Eden Hazard, verrassende Belgische vervanger op komst?

Foto: © photonews

De voorbije weken was er al heel wat te doen over Thibaut Courtois. De Rode Duivel heeft nog geen contractverlenging getekend bij Chelsea en lijkt een terugkeer naar de Spaanse competitie ernstig te overwegen. Hoe gaan hij en coach Antonio Conte om met die patstelling? En quid de broertjes Hazard?

Antonio Conte was op een persconferentie erg duidelijk: “Thibaut is een van de beste doelmannen ter wereld, misschien zelfs de allerbeste. Ik hoop dat we tot een overeenkomst kunnen komen met de club, het is de verantwoordelijkheid van de club.”

Thibaut Courtois voelt het respect van zijn coach aan den lijve, want soms springt de Italiaan al eens in de rug van zijn doelman. “Hij laat het zien met kleine tekentjes dat hij in mij gelooft. We zijn beiden winnaarstypes, dat schept misschien wel een band”, aldus de goalie bij Sports Late Night.

Thorgan?

En toch blijven er geruchten over een mogelijke terugkeer naar Spanje gonzen in de wandelgangen. Extra voordeel: hij zou meer tijd kunnen spenderen in de kerstdagen met de familie. “Kerstvoetbal is een traditie in Engeland, zodat de families samen naar het voetbal kunnen kijken. Maar wij hebben ook familie. In Spanje heb je geen voetbal op Kerstmis of Nieuwjaar.”

Ondertussen worden ook opnieuw de geruchten rondom Eden Hazard gelanceerd. Hij zou nog steeds dé topprioriteit zijn bij Real Madrid. Bild denkt dan weer aan Thorgan Hazard als vervanger van zijn broer bij Chelsea.