Hassane Bandé levert KV Mechelen na nog geen halfjaar de jackpot op, bij Anderlecht krabben ze zich achter de oren

Hassane Bandé is de eerste zomeraanwinst van Ajax richting het seizoen 2017-2018. Vijf competitiemaanden bij KV Mechelen bleken voldoende om de Amsterdammers te overtuigen de geldbuidel open te trekken.

Ajax haalt Bandé voor vijf jaar naar de Nederlandse hoofdstad en telt daar dik 5 miljoen euro voor neer, een bedrag dat mits bonussen mogelijk oploopt tot het dubbele. (Meer over de nakende deal leest u HIER)

Drie weken bij Anderlecht

Bij Anderlecht zullen ze zich na deze overeenkomst toch eens achter de oren krabben. Nog voor de 19-jarige aanvaller in Mechelen belandde, probeerde hij bij de Belgische landskampioen een contract te versieren. Bandé trainde drie weken mee bij de beloften van paars-wit en trad aan in een oefenmatch tegen PSV. Een club die tot vandaag nadrukkelijke interesse toonde, maar eveneens achter het net vist.

"De beloftencoach (Mo Ouahbi, red.) geloofde wel in mij, maar Anderlecht wilde liever spelers die direct klaar waren voor het grote werk. Ik had daarentegen tijd nodig", zei Bandé hier eind september nog over. (Lees verder)

Moeizame start gevolgd door 9 goals

De Belgische voetbalfan maakte op dat moment nog volop kennis met de youngster uit Burkina Faso. Bandé viel voor het eerst in op 19 augustus tegen Antwerp. De winger fleurde zijn invalbeurt op met een doelpunt.

Nadien kende hij een lichte terugval, om zichzelf in de maand september volledig te lanceren. Doelpunt na doelpunt volgde, het gastgezin waarin de polyvalente aanvaller verblijft, genoot met volle teugen van zijn ontluiking.

Op het conto van Bandé staan momenteel 9 Mechelse goals. Vanaf de zomer van 2018 mag de beloftevolle international, die tot enkele maanden geleden nooit eerder in een profomgeving werkte, zijn kunnen tonen bij de Nederlandse recordkampioen.