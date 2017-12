Ex-ref Gumienny messcherp voor Sa Pinto: "Heel de wereld lacht met ons! Schors 'die clown' voor langere tijd"

De videoref scoorde afgelopen weekend punten aan de Kehrweg. De VAR assisteerde hoofdscheidsrechter Lawrence Visser met succes in de partij tussen Eupen en Club Brugge. Ricardo Sa Pinto was op speeldag 17 dan weer helemaal zichzelf

Tijdens de eerste maanden van het seizoen kreeg de videoref meermaals kritiek te slikken. Nu bewees de assistentie zijn nut. "Graag haal ik de videoref kort aan omdat ik er al kritisch voor geweest ben", zegt voormalig arbiter Serge Gumienny in Het Belang van Limburg. "In de wedstrijd Eupen-Club Brugge kwam hij twee keer tussen en was het twee keer een terechte beslissing. Er zit dus evolutie in."

Over het gedrag van Standard-trainer Ricardo Sa Pinto is Gumienny minder te spreken. "Ik wil nog even terugkomen op het gedrag van Sa Pinto tegen Anderlecht. Hopelijk neemt de voetbalbond eindelijk zijn verantwoordelijkheid en schorst het die man, of moet ik zeggen 'die clown', voor langere tijd."

Krachtig optreden

"Als hij theater wil spelen, moet hij dat in Portugal doen, niet hier. Want als dit alles is wat hij ons voetbal bij wil brengen... Heel de wereld lacht met ons! Daarom moet de bond krachtig optreden. Anders geef je de coaches het signaal dat ze zich alles kunnen veroorloven. Doe maar op, het mag allemaal! Sorry, hoor, maar je merkt dat ik me over dit soort zaken echt kan opwinden."

Ook na de wedstrijd tegen Antwerp wond Sa Pinto zich bijzonder fel op. (Lees er HIER meer over) Dinsdag komt zijn zaak voor de Geschillencommissie.