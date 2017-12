Genk-voorzitter voert de druk op Stuivenberg op: "Het is 5 voor 12, zo'n eerste helft als in Mechelen helpt niet in de evaluatie"

KRC Genk speelde zaterdag een barslechte eerste helft tegen KV Mechelen. De Limburgers herstelden niet meer van een 3-0-achterstand, waardoor de crisis weer om de hoek loert.

Technisch directeur Dimitri De Condé sprak na de wedstrijd zijn steun uit voor coach Albert Stuivenberg. Voorzitter Peter Croonen doet dat ook, maar maakt eveneens duidelijk dat de Nederlandse oefenmeester zich met zijn ploeg niet te veel misstappen meer kan veroorloven.

Nood aan PO1

"We blijven achter de trainer staan. Maar hij moet ons wel in play-off 1 brengen. De druk is toegenomen. Het is 5 voor 12", geeft de preses aan in Het Belang van Limburg. "Ik hoef je niet te vertellen dat zo’n eerste helft als in Mechelen niet helpt in de evaluatie."

"Toch blijven we achter de trainer staan. We weten dat hij er alles aan doet. We moeten hem ook geven wat hem toekomt. Na Eupen zijn we sterk teruggekomen. Een week geleden speelden we nog voor de vierde plaats. Zo snel kan het veranderen. Alleen is de druk toegenomen."