Gent Ladies lanceren open brief van dochter aan ouders: "Maak je niet zo druk papa. Ik schrijf dit gewoon omdat ik je heel graag zie"

Foto: © Davy Rietbergen

Steeds vaker komen er verhalen naar boven van ouders die bij de wedstrijden van hun zoon of dochter te fel reageren op beslissingen van de arbitrage of dergelijke meer. De KAA Gent Ladies komen nu met een open brief om dat fenomeen aan te kaarten.

Op hun webstek komen ze met een krachtig signaal, waar elke ouder - in mannen- of vrouwenvoetbal - wel eens mag over nadenken.

Te vaak wordt vergeten dat jeugdvoetbal ook over het amusement gaat. Vandaar ook de open brief, geschreven vanuit het perspectief van de dochter:

"Weet je papa dat ik bijna gehuild heb van woede omdat je enorm veel verwijten naar de scheidsrechter zijn hoofd geslingerd hebt tijdens de match. Ik heb je nog nooit zo kwaad gezien, zelfs niet als ik met een slecht rapport naar huis kwam! Het is misschien waar dat de scheidsrechter ongelijk had. Maar ook al zou ik de match verloren hebben “door de scheidsrechter” zoals je zegt,... weet dat ik me heel goed geamuseerd heb.

Probeer te begrijpen papa dat alles wat ik wil is spelen en me amuseren. Gun me dit plezier, zonder steeds te brullen met raadgevingen “Geef die bal”, “schiet op goal”. En laat mij mijn sportzak overal meeslepen, de naam van mijn club staat erop en ik vind het leuk dat iedereen ziet dat ik voetbal en ben heel fier dat ik voor die club speel. Jouw bedoelingen zijn misschien goed papa maar ze maken mij nerveus.

Nog iets anders papa: maak je niet kwaad papa omdat ik maar bij de gewestelijke speel of omdat mijn trainer me tijdens de match vervangt of omdat ik op de bank begin. Ik amuseer me ook op de bank door te kijken hoe mijn vrienden spelen. We zijn met veel en iedereen moet kunnen spelen.

Papa, ik smeek je, zeg niet na de match tegen mama: “zij heeft verloren” of zij heeft gewonnen” maar zeg haar eerst: ”zij heeft zich heel goed geamuseerd”, dat is voor mij het belangrijkste. En ik smeek je ook, vertel niet dat ik gewonnen heb omdat ik een schitterende goal gemaakt heb. Het is niet waar papa, ik heb de goal gemaakt omdat een ploegmaat een schitterende voorzet gegeven heeft en ik hem gewoon heb moeten binnenduwen en omdat onze keepster alles heeft tegengehouden en omdat gans de ploeg zich heel goed heeft ingezet daarom hebben we gewonnen en dit is wat onze trainer ons had opgelegd.

Maak je niet zo druk papa. Ik schrijf dit gewoon omdat ik je heel graag zie. En nu ga ik me klaarmaken om naar de training te gaan want als ik te laat kom, zal mijn trainer mij de volgende wedstrijd niet laten starten.

Je dochter."