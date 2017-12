De sleutels van De Boeck: "Vertrouwen en spelers vrijheid geven"

Drie overwinningen in drie thuiswedstrijden én elf gescoorde doelpunten daarin. Wat Glen De Boeck bij Kortrijk momenteel doet, lijkt te werken.

Aanvallen is het devies bij KV Kortrijk, iets anders dan het angsthazenvoetbal dat er onder Anastasiou af en toe in sloop. "Ik wil vooral mijn spelers feliciteren", aldus De Boeck. "Na drie matchen op zes dagen hadden ze toch energie om tot de laatste minuut te blijven gaan."

Chevalier is een beetje gefrustreerd omdat hij nu wat minder voor doel komt, maar dat zal verbeteren -Glen De Boeck

Vooral de spitsen zijn in hun sas. "Het heeft allemaal te maken met vertrouwen. Hun hoofden vrijmaken, dat was de sleutel. Daarna pikten ze dingen meteen op en voelden ze zich beter. Ze gunnen elkaar ook alles, dat is belangrijk."

Al is Chevalier nu wel naar de rechterflank geschoven, niet zijn favoriete positie. "Hij is een beetje gefrustreerd omdat hij minder voor doel komt, maar in de toekomst zal dat beter gaan. Ze moeten de vrijheid krijgen vooirn."